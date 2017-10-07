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Antalya’da ayın polisleri ödüllendirildi

Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Eylül ayında başarılı çalışmalarıyla ayın polisi seçilen üç polis memurunu ödüllendirdi

Antalya’da ayın polisleri ödüllendirildi

Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Eylül ayında başarılı çalışmalarıyla ayın polisi seçilen üç polis memurunu ödüllendirdi

07 Ekim 2017 Cumartesi 11:57
Antalya’da ayın polisleri ödüllendirildi
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ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü görevleri esnasında gösterdikleri başarıdan dolayı 3 polis memurunu ’Ayın Polisi’ seçerek ödüllendirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli K.S. "ayın şubeler polisi", Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli D.D. "ayın merkez ilçeler polisi", Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli G.B. "ayın dış ilçeler polisi" seçildi.

Üç emniyet personeli, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya’nın makamında Vali Yardımcısı Mehmet Kurdoğlu, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürlerinin katımıyla düzenlenen törenle birer çeyrek altın ve teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaAyın Polisi
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