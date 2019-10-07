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Antalya'da askeri araç devrildi: Biri albay 3 asker yaralı

Antalya'da devrilen askeri araçtaki albay, başçavuş ve bir askeri personel yaralandı.

ASAYİŞ 07.10.2019, 18:15 07.10.2019, 18:28
Antalya'da askeri araç devrildi: Biri albay 3 asker yaralı
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ALINAN bilgiye göre, Kınık Mahallesi Doğular mevkisinde, sürücüsünün  direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu askeri araç devrildi.Kazada, araçta bulunan albay, başçavuş ve bir askeri personel yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Fethiye  Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

#albay #başçavuş
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