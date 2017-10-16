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Antalya’da Alman turist kaldığı otelde ölü bulundu

Manavgat'ta tatil yapan 80 yaşındaki Alman turist konakladığı otelin balkonunda ölü bulundu

Antalya’da Alman turist kaldığı otelde ölü bulundu

Manavgat'ta tatil yapan 80 yaşındaki Alman turist konakladığı otelin balkonunda ölü bulundu

16 Ekim 2017 Pazartesi 16:03
Antalya’da Alman turist kaldığı otelde ölü bulundu
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EDİNİLEN bilgiye göre, Almanya’dan tatil için Manavgat’ın Side bölgesine eşiyle birlikte gelen 80 yaşındaki Alman turist Dieter Heinrich, otelin balkonunda ölü bulundu. Eşi tarafından bulunan Heinrich’in cesedi jandarma olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi

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Son Güncelleme: 16.10.2017 17:18
Anahtar Kelimeler:
ÖlümRus TuristManavgatAntalya
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