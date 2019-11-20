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Antalya'da alacak verecek dehşeti! İç çamaşırıyla dükkana koştu

Antalya'da gayrimenkul işi yapan şahıs, alacaklısının azmettirdiği kişiler tarafından bir villanın bodrum katında kıyafetleri çıkarılacak darp edildi. Daha sonra buradan kurtulan şahıs, iç çamaşırıyla gittiği bir dükkandan yardım istedi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

ASAYİŞ 20.11.2019, 10:53 20.11.2019, 23:22
Antalya'da alacak verecek dehşeti! İç çamaşırıyla dükkana koştu
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ANTALYA'DA gayrimenkul işleri yapan Ahmet T, iddiaya göre alacaklısı olduğu S.S'nin azmettirdiği 2 kişi tarafından kaçırılıp, götürüldüğü inşaat halindeki villada kıyafetleri çıkarılıp, zincire bağlandıktan sonra darbedildi. Zincirden kurtulup iç çamaşırlarıyla gittiği iş yerinden polisi arayarak yardım isteyen Ahmet T'nin bu anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, dün saat 15.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Altınkale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önce birlikte gayrimenkul işi yapan Ahmet T. ile S.S. arasında, alacak anlaşmazlığı yüzünden husumet doğdu. Ahmet T'den 400 bin lira ile 70 bin dolar alacağı olduğunu iddia eden S.S, bu parayı istedi. Parayı alamayan S.S'nin iddiaya göre azmettirdiği iki kişi, Ahmet T'yi kaçırarak Altınkale Mahallesi'nde inşaat halindeki villanın bodrum katına götürdü. Saldırganlar elbiselerini çıkardıkları Ahmet T'yi daha sonra zincirle bağladı. Burada bir süre Ahmet T'yi darbeden ikili, sonra bırakıp gitti.

LASTİKÇİDEN POLİSİ ARAMASINI İSTEDİ

Saldırganların gitmesinin ardından zincirlerinden kurtulan Ahmet T, iç çamaşırlarıyla yaklaşık 500 metre uzaklıktaki bir iş yerine kadar gidip, lastik tamiri yapan Yusuf Özkan'dan polisi aramasını istedi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis, Ahmet T'nin ifadesine başvurdu. Ekipler, aldıkları bilgiler doğrultusunda villanın bodrum katında inceleme yaptı, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Lastik tamircisi Yusuf Özkan'ın verdiği giysileri giyen Ahmet T, daha sonra işlemleri için polis merkezine götürüldü.

İÇ ÇAMAŞIRIYLA YARDIM İSTEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Diğer yandan Ahmet T'nin iç çamaşırlarıyla iş yerine gelip yardım istediği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerine üzerinde iç çamaşırları ile gelen Ahmet T'yi görünce şaşırdığı söyleyen Yusuf Özkan, "İş yerime gelip gasbedildiğini söyledi. O şekilde görünce zaten çok üzüldüm. Elbiselerimi verip, polis çağırdım. Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Ben yalnızca insanlık görevimi yaptım" diye konuştu.

#Antalya #ALACAK VERECEK #Dehşet #gayrımenkul #Antalya asayiş #antalya haber #antalya son dakika
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