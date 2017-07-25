antalya da akılalmaz kredi kartı dolandırıcılığı

EDİNİLEN bilgiye göre, Deniz Caddesi diskolar bölgesinde bulunan bir çay bahçesinde kavga ihbarını alan Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gitti. Birbiriyle tartışan Ö.H. (39) kardeşi U.H. (36) ve ortak oldukları belirlenen M.D. (36) ifadelerine başvurulmak amacıyla emniyete götürüldü. İddiaya göre, M.D. ifadesinde, Ö.H’nin iş yerinde post cihazı üzerinden kredi kartı bilgilerini kopyaladığını, bilgileri bir programdan sattığını ve suça kendisini de ortak ettiğini ileri sürdü. Başkalarına ait kredi kartı bilgilerini kopyalayarak satışa çıkardıkları tespit edilen zanlıların evlerinde yapılan aramada dolandırıcılık olayına ilişkin materyaller, bir miktar para, 1 ruhsatsız tabanca ve mermileri ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.