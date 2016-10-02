Antalya'da açık kapı polisi alarma geçirdi

MURATPAŞA İlçesi 100'üncü Yıl Bulvarı'ndaki Bahçelievler PTT Şubesi'nin kapısının açık olduğunu fark eden bir kişi, kontrol etmek istedi. Alarmın devreye girmesi üzerine aynı kişi durumu polise haber vererek bekledi. Kısa sürede olay yerine polis ekipleri, soygun ihtimaline karşı şubeye girerek kontrol etti. Olumsuz bir durumla karşılaşmayan ekipler, durumu şube görevlilerine haber verdi. Polis ekipleri PTT çalışanları gelinceye kadar giriş kapısında nöbet tuttu. Şubeye gelen kadın memur ve şube müdürü, alarmı devre dışı bırakarak içerde kısa süre inceleme yaptı. Herhangi bir sorun olmadığı tespit edilirken, kapının dün mesai bitiminde açık unutulduğu belirlendi. Polis, tutanak tutarak olay yerinden ayrıldı.

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