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Antalya'da açık kapı polisi alarma geçirdi

Antalya'da, PTT Şubesi'nin açık unutulan kapısı, soygun ihtimali üzerine polisi alarma geçirdi

Antalya'da açık kapı polisi alarma geçirdi

Antalya'da, PTT Şubesi'nin açık unutulan kapısı, soygun ihtimali üzerine polisi alarma geçirdi

02 Ekim 2016 Pazar 09:50
Antalya'da açık kapı polisi alarma geçirdi
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MURATPAŞA İlçesi 100'üncü Yıl Bulvarı'ndaki Bahçelievler PTT Şubesi'nin kapısının açık olduğunu fark eden bir kişi, kontrol etmek istedi. Alarmın devreye girmesi üzerine aynı kişi durumu polise haber vererek bekledi. Kısa sürede olay yerine polis ekipleri, soygun ihtimaline karşı şubeye girerek kontrol etti. Olumsuz bir durumla karşılaşmayan ekipler, durumu şube görevlilerine haber verdi. Polis ekipleri PTT çalışanları gelinceye kadar giriş kapısında nöbet tuttu. Şubeye gelen kadın memur ve şube müdürü, alarmı devre dışı bırakarak içerde kısa süre inceleme yaptı. Herhangi bir sorun olmadığı tespit edilirken, kapının dün mesai bitiminde açık unutulduğu belirlendi. Polis, tutanak tutarak olay yerinden ayrıldı.
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Son Güncelleme: 02.10.2016 09:59
Anahtar Kelimeler:
Antalyada Açık Kapı Polis Alarma GeçirdiPTT şubesi
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