Antalya’da 975 polisle huzur uygulaması

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinin yol, sabit nokta ve umuma açık bölgelerinde iki aşamalı ve eş zamanlı olarak 160 ekip, 975 personelle "Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2018-2) gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda 3 bin 785 araç sorgulandı, 14 şahıs yakalanıp 1 kişi ise gözaltına alındı. Adli ve idari işlem yapılan 3 şahsa 124 lira para cezası kesilirken, toplamda 154 araç kontrol edildi ve bu araçlardan 4’üne 3 bin 813 lira cezai işlem uygulandı, bir araç ise trafikten men edildi. Ekipler ayrıca 79 işyerinde de arama ve kontrol çalışmaları gerçekleştirdi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.