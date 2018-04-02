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Antalya’da 975 polisle huzur uygulaması

Antalya'da polis tarafından kent merkezindeki umuma açık bölgelerde eş zamanlı 975 polisle güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi

Antalya’da 975 polisle huzur uygulaması

Antalya'da polis tarafından kent merkezindeki umuma açık bölgelerde eş zamanlı 975 polisle güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:18
Antalya’da 975 polisle huzur uygulaması
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ANTALYA Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinin yol, sabit nokta ve umuma açık bölgelerinde iki aşamalı ve eş zamanlı olarak 160 ekip, 975 personelle "Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2018-2) gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda 3 bin 785 araç sorgulandı, 14 şahıs yakalanıp 1 kişi ise gözaltına alındı. Adli ve idari işlem yapılan 3 şahsa 124 lira para cezası kesilirken, toplamda 154 araç kontrol edildi ve bu araçlardan 4’üne 3 bin 813 lira cezai işlem uygulandı, bir araç ise trafikten men edildi. Ekipler ayrıca 79 işyerinde de arama ve kontrol çalışmaları gerçekleştirdi. 

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