Antalya’da 8 ton kaçak midye yakalandı

EDİNİLEN bilgilere göre, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrol uygulaması yaptığı sırada, tırı durdurdu. Tır’ın kasasını açan ekipler, 8 ton çuvallanmış midye olduğunu gördü. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince midyelere el konulurken, tır şoförüne ve midye ticareti yapan şahıslara, ceza yazıldı.Ele geçirilen 8 ton midye Aksu Belediyesi tarafından imha edildi.