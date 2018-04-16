Antalya’da 3.9 büyüklüğünde deprem

BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Akseki ilçesine bağlı Yarpuz Mahallesi olan Richter Ölçeği'ne göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 17.12'deki deprem 12.3 kilometre derinlikte kaydedildi. Akseki ve çevresinde hissedilen depremde can veya mal kaybı olmadığı belirtildi.
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