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Antalya’da 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Antalya’da hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği ileri sürülen 3 araçlı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yarandı. 

Antalya’da 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Antalya’da hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği ileri sürülen 3 araçlı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yarandı. 

31 Mart 2018 Cumartesi 16:09
Antalya’da 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre, kaza, saat 13.00 sırasında Döşemealtı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yol yapım çalışmaları nedeniyle çift yönlü akan trafikte hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği ileri sürülen kazada 3 araç zincirleme olarak birbirine girdi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan 2 kişi ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaDöşemealtı
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