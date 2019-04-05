Antalya’da 25 yaşındaki gencin feci ölümü

OLAY dün akşam 18.40 sıralarında Varsak Aydoğmuş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boyacılıkla uğraşan ve bunalıma girdiği iddia edilen Ş.T. (25) bir sitede bulunan 10 katlı binanın çatısına çıktı. İddiaya göre Ş.T. kendisini boşluğa bırakarak site bahçesindeki bir ağacın üzerine düştü. Sesi duyan çevredekiler, yerde Ş.T.’yi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç adamın öldüğünü tespit etti.

Ş.T.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, cenazeyi teslim almaya gelen ağabeyi, kardeşinin psikolojik sorunları olduğunu söyledi. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.