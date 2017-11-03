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Antalya’da 130 kaçak göçmen yakalandı

Antalya’nın Demre ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Meis adasına kaçmaya çalışan 130 kaçak göçmen yakalandı

Antalya’da 130 kaçak göçmen yakalandı

Antalya’nın Demre ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Meis adasına kaçmaya çalışan 130 kaçak göçmen yakalandı

03 Kasım 2017 Cuma 11:06
Antalya’da 130 kaçak göçmen yakalandı
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KAÇAKLARI deniz yoluyla götüren 4 Ukraynalı kaptan da polis ve sahil güvenlik ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Demre İlçe Jandarma Komutanlığı’na saat 06.30 sıralarında sahil kısmına yakın Kum Dağı bölgesinde yabancı uyruklu kişiler olduğu ihbarı geldi. Polis sorumluluk sınırları içerisine yer alan bölge için Jandarma ekipleri, ihbarı emniyetle paylaştı. Aynı bilgi sahil güvenlik komutanlığıyla da paylaşılarak denizden de destek istendi. Kara ve denizde yapılan çalışmalar sonucu dağlık kesimde çalılar arasına saklanmış, 42’si Pakistanlı, 7’si Sri Lankalı ve 3’ü kadın 5’i Somalili toplam 54 kaçak yakalandı. Denizde çalışmalarını sürdüren sahil güvenlik ekipleri ise durdurdukları teknede 33 Somali, 8 Pakistan, 5 Suriyeli, 29 Afganistan ve 1 Afrika uyruklu kaçağı yakaladı. Kaçakları götüren 4 Ukraynalı kaptan ise polis tarafından gözaltına alındı.

Toplamda 10’u çocuk 134 kişinin yakalandığı operasyonda ifadeleri alınmak için Demre Spor Salonu’na getirilen kaçakların Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderileceği belirtildi.

Öte yandan Kaçakların Yunanistan’ın Meis adasında buluşup oradan da İtalya’ya gitmek istediği öğrenildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKaçak GöçmenOperasyonDemre
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