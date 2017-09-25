Antalya’da 113 şişe kaçak içki ele geçirildi

EDİNİLEN bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaş ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından iki farklı günde gerçekleştirilen yol uygulamalarında kaçak içki, sigara ve çay ele geçirildi. Trafik ve asayiş uygulamasında Y.G.’nin kullandığı aracı durduran ekipler, 56 şişe çeşitli markalarda bandrolsüz gümrük kaçağı içki ele geçirdi. Araçta bulunan 3 kişi sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Yine görevlilerin trafik ve asayiş uygulamasında R.K.’nin kullandığı araç içerisinde 57 adet ve 35 litre çeşitli markalarda içki, 3 karton sigara ve 10 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Araçta bulunan 2 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.