Antalya yolunda takla atan araç bir aileye felaketi yaşattı! 2'si çocuk, 3 kişi öldü

AFYONKARAHİSAR'IN Sinanpaşa ilçesi yakınlarında, otomobilin şarampolden yuvarlandığı kazada Pınar Gülşen Malkoç (37), Selim Malkoç (4) ve Eda Serra Malkoç (2) hayatlarını kaybetti, Kürşat Malkoç (39) ve Feyza Malkoç (9) ağır yaralandı. Kaza, saat 07.00 sıralarında Antalya- Afyonkarahisar Karayolu'nun Sinanpaşa ilçesine bağlı Damlalı Boğazı mevkii yakınlarında meydana geldi. Kürşat Malkoç'un kullandığı 41 AAZ 454 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, şarampolden yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

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Kazada, otomobildeki Pınar Gülşen Malçok, Selim Malkoç ve Eda Serra Malkoç olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Kürşat Malkoç ile Feyza Malkoç yaralandı. Durumu ağır olan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Pınar, Selim ve Eda Serra Malkoç'un cenazeleri ise morga konuldu.