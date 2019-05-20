Antalya yolunda cip takla attı: 2 yaralı

KAZA, saat 11.30 sıralarında Antalya- Burdur karayolunun Çubukbeli mevkisi yakınlarında meydana geldi. Şükriye Yeşilöz'ün kullandığı 07 ADF 639 plakalı cip, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yoldan çıktıktan sonra ters durdu. Şükriye Yeşilöz kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan eşi Sami Yeşilöz ise ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Sami Yeşilöz yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülürken, Şükriye Yeşilöz ise ayakta tedavi edildi.