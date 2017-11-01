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Antalya yolunda akıl almaz kaza!

Konya -  Antalya Çevre yolun'da kontrolü kaybedilen yolcu otobüsünün yol kenarındaki sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada 3 yolcu şoka girerek hastaneye kaldırıldı

Antalya yolunda akıl almaz kaza!

Konya -  Antalya Çevre yolun'da kontrolü kaybedilen yolcu otobüsünün yol kenarındaki sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada 3 yolcu şoka girerek hastaneye kaldırıldı

01 Kasım 2017 Çarşamba 10:44
Antalya yolunda akıl almaz kaza!
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KONYA'DA kontrolü kaybedilen yolcu otobüsünün yol kenarındaki sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada 3 yolcu şoka girerek hastaneye kaldırıldı. Kaza 05.00 sıralarında  Konya -  Antalya Çevre yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  Antalya yönüne giden içerisinde 20 yolcunun bulunduğu Şinasi Y. yönetimindeki 38 KC 826 plakalı yolcu otobüsü, Sakaltutan Dere Mevkisinde sürücünün yedek şoförü uyandırmak için durmak istediği sırada şarampole inerek sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ve güvenlik görevlileri yolcuları otobüsten indirerek farklı bir otobüse bindirdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken olayın şokuna giren 3 yolcu kontrol amaçlı çeşitli hastanelere kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
KonyaAntalya
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