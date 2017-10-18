Antalya'yı hırsız korkusu sardı! Tüm mahalle sokakta

MAHALLELİLER, hırsıza sokaklardaki duvarlara ve elektrik direklerine ‘Mahallecek seni bekliyoruz’ yazarak cevap verdi. Tepkili olan mahalleli 1 haftadır ellerinde sopayla nöbet tutuyor.

Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta bir evde ‘mahalledeki tüm evleri soyacağım’ yazısının bulunduğuna dair dedikodular yayılmaya başladı. Daha öncede çok sayıda hırsızlık olayının yaşandığı mahalledeki vatandaşlar, bu dedikodunun üzerine ise öfkelenip, mahallede nöbet tutmaya başladı. Mahalledeki Can Yüksel isimli genç ise hırsızın yazdığı mesaja karşılık olarak sokaklardaki iş yerlerine, elektrik direklerine ve duvarlara, ’Ey Hırsız! Mahallecek seni bekliyoruz’ yazısını yapıştırdı. Yazının ardından ise mahallede iddiaya göre hırsızlık olayları yaşanmadı.

Hırsızı gördüğünü söyleyen Hülya Kurak "Mutfaktaydım, siyah saçlı birisini gördüm ve çok korktum. Mahallede çok hırsızlık oluyor. Kapının önünde kürek koydum ve bekliyorum. Gelirse dalacağım, kafasına vuracağım” dedi.

"Birisi kuyuya taş atmış, herkes onun peşinden gidiyor"

Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, yayılan dedikoduyla ilgili, “Bir kişi kuyuya taş atıyor, herkes onun peşinden gidiyor. Polise gidemiyorlar, korkuyorlar hemen yazıya döküyorlar. Ne kadar çok başvuru olursa mahallede o kadar ekip dolaşır” dedi.

“Dükkanı bekliyoruz eve, evi bekliyoruz dükkana giriyorlar”

Yazıyı yazıp sokaklara asan Can Yüksel ise 10 gündür hırsızlardan bıktıklarını belirterek, “Mahalleli olarak 10 gündür nöbet tutuyoruz ve bıktık. Dükkanı bekliyoruz eve giriyorlar, evi bekliyoruz dükkana giriyorlar. Biz de artık böyle bir çare bulduk” ifadelerini kaydetti.

"Bütün evleri soyacağım’ demiş"

Yazıdan sonra hırsızlık olayının kesildiğini belirten Yüksel, "Bir komşumuzun evine not bıraktı diyorlar ama bu şehir efsanesine dönüştü galiba çünkü notu görmedik. ‘Ben hırsız, bu mahalledeki bütün evleri soyacağım’ demiş. Duyumdan hareket ederek bu yazıyı yazdım. İyi ki de yazmışım, bu yazıdan sonra hırsızlık olayları durdu. Yine de bütün mahalleli olarak sopalarla nöbetteyiz" dedi.

“Hırsız gibi düşünmeye başladık”

Mahalleli Ramazan Bozak ise, hırsızın notundan sonra bütün mahallede ayaklanma başladığını ifade edip, “Polis gelip evlerimize baktı ve araştırma başlattı. Araba, evlere girip çanta, araba, para alıp kaçıyor. Kamera kayıtlarını gördük emniyete verdik. Biz tam uyurken geldiğini anladık ve artık hırsız gibi düşünmeye başladık ve gece saat 4’te mahalle olarak ayaktaydık” diye konuştu.