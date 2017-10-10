Antalya Valiliği'nden savcının vurulmasına ilişkin açıklama

ANTALYA Valiliğinden, Korkuteli Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner'in adliyedeki odasında silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Korkuteli ilçesinde görevli polis memuru Turgut Avcı'nın, bugün saat 15.00 sıralarında adliyede katip olarak çalışan eşinin izin talebi ile ilgili olarak tartıştığı Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner'e makamında beylik tabancası ile ateş ettiği belirtilen açıklamada "Saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralamış, önce özel bir hastaneye, oradan da ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakledilen Cumhuriyet Savcısının bilinci açık olup, tedavisi devam etmektedir. Olayın faili olan polis memuru gözaltına alınmış olup, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.