Antalya otobüsü Afyon'da devrildi: 8 ölü

Refüjdeki su kanalına devrilen yolcu otobüsündeki 8 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi de yaralandı.

Antalya otobüsü Afyon'da devrildi: 8 ölü
banner404

AFYONKARAHİSAR-Antalya Karayolu'nda Kamil Koç firmasına ait 07 ZY 555  plakalı 2015 model MAN Fortuna marka yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki su kanalına devrildi. Kazada 8 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 

CANSIZ BEDENLERİ OTOBÜSÜN ALTINDAN ÇIKARILDI

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaldırılma çalışmaları süren otobüsün altından 4 kişinin cansız bedene ulaşıldığı öğrenildi. Kazada başka can kaybının olup olmadığıyla ilgili incelemeler sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2018, 23:34
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alanya'da nöbetçi eczaneler (18.09.2018)
Alanya'da nöbetçi eczaneler (18.09.2018)
  1. GÜNCEL

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479