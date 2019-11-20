Antalya Otobüsçüler Odası'ndan patenci gençlerin darp edilmesine ilişkin açıklama
Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, otobüsün arkasına asılarak yolculuk yapan patenci çocuğa uygulanan şiddet olayını tasvip etmediklerini söyledi.
ANTALYA Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, otobüsün arkasına asılarak yolculuk yapan patenci çocuğun otobüs şoförü tarafından darp edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Paten kayan çocukların zaman zaman şehiriçi yolcu otobüslerinin arkasına tutunarak yolculuk yaptığını dile getiren Arslan, "Antalya Emniyet Müdürlüğüne bu durumu bildirdik. Tabii yakalanamadığı için cezai işlem şimdiye kadar uygulanamadı. Olayı tasvip etmiyoruz. Şoför 2-3 defa durup uyarmış ama yine de çocuklar patenle tutunmaya devam etmişler. Çocukların kaza yapmasından korkmuş. Otobüs şoförü acil bir fren yapsaydı, çocukların hayati tehlikesi oluşabilirdi. Yaşanmaması gereken bir olaydı" diye konuştu.
Çocuğun ailesinin şikayetçi olması durumunda şoförün suçlu olup olmadığının Antalya Büyükşehir Belediyesindeki komisyonca incelenip ceza alabileceğini belirten Arslan, patenle araçların arkasına tutunan çocukların vatandaşlar tarafından uyarılmaları, ailelerin de bu konuda çocuklarını bilgilendirmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Dün akşam Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde otobüs şoförü, araca tutunan 3 çocuktan birini tokatlayarak dövmüştü. Esnafa da tepki gösteren şoför, çevredekiler tarafından tartaklanmıştı.
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