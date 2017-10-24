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Antalya Osb Jandarma Karakolu açıldı

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından yapımı tamamlanan Organize Sanayi Jandarma Karakolu Komutanlığı hizmete açıldı

Antalya Osb Jandarma Karakolu açıldı

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından yapımı tamamlanan Organize Sanayi Jandarma Karakolu Komutanlığı hizmete açıldı

24 Ekim 2017 Salı 10:05
Antalya Osb Jandarma Karakolu açıldı
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ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından yapımı tamamlanan Organize Sanayi Jandarma Karakolu Komutanlığı hizmete açıldı.

Antalya Döşemealtı ilçesinde bulunan OSB'nin içinde yapılan jandarma karakolunun açılışına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya İl Jandarma Komutanı Cengiz Yıldız, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve bazı kurum temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Vali Karaloğlu, insanların beslenme ve giyinme ihtiyaçlarının yanında güvenliğinde önemli ihtiyaç olduğunu söyledi.

Antalya OSB'de 15 bin çalışan, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren fabrikalarıyla bölgenin önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Bölgenin güvenliği kolluk kuvveti olarak jandarmamız tarafından sağlanıyor. Tabi bölgede fabrika ve çalışan sayısının artmasıyla bir karakola ihtiyaç duyuldu. Kamu ve özel sektörün güzel işbirliğiyle bölgeye yeni bir hizmet binası inşaa edildi." dedi.

İl Jandarma Komutanı Yıldız, bölgede çalışan ve fabrika sayısının artmasıyla çevrede olay sayısının da arttığına ve buna bağlı olarak bölgede jandarma karakolunun inşa edildiğini kaydetti.

OSB Başkanı Bahar ise bölgeye inşa edilen karakolun kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, 4 ayda binayı yaparak hizmete hazır hale getirdiklerini ifade etti.

Konuşmalardan sonra Vali Karaloğlu, İl Jandar Komutanı Yıldız, OSB Başkanı Bahar ve beraberindekiler OSB Jandarma Karakolunun açılışını gerçekleştirdi.

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Son Güncelleme: 24.10.2017 10:56
Anahtar Kelimeler:
Antalya Osb Jandarma Karakolu
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