Antalya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Antalya merkezli Ankara, İzmir ve Zonguldak illerinde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Antalya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
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ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün haberleşme aracı olan ByLock programını kullandığı tespit edilen şüphelilerşin yakalanması için çalışma başlattı. Antalya merkezli Ankara, İzmir ve Zonguldak illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Antalya'ya getirilirken, aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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