Antalya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün haberleşme aracı olan ByLock programını kullandığı tespit edilen şüphelilerşin yakalanması için çalışma başlattı. Antalya merkezli Ankara, İzmir ve Zonguldak illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Antalya'ya getirilirken, aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.