Antalya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Antalya merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. 

Antalya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
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ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün haberleşme programı ByLock programını kullandığı tespit edilen ve ifadelerde adı geçen 3 şahıs ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisakı tespit edilen 7 şahsın yakalanması için Antalya merkezli Ankara, Sakarya ve Kütahya'da operasyon düzenledi. 
9 adrese yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. 

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