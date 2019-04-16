Antalya-Manavgat karayolunda motosiklet otomobile çarptı: 1 kişi ağır yaralı

Manavgat'ta motosiklet park halindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Antalya-Manavgat karayolunda motosiklet otomobile çarptı: 1 kişi ağır yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Kahraman Coşan’ın kullandığı 07 ADP 368 plakalı motosiklet, Ilıca Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonu karşısında yolun sağında park halindeki 55 HE 988 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kahraman Coşan, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sedat T.’nin yakıtı bittiği için otomobilini yolun sağına park ederek akaryakıt istasyonuna yakıt almaya gittiği, kazanın bu sırada meydana geldiği bildirildi. 

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