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Antalya Havalimanı’nda uyuşturucu madde yakalandı

Hakkari’den Antalya’ya havalimanı yoluyla uyuşturucu madde getiren şüpheli yakalandı.

ASAYİŞ 10.10.2019, 10:51
Antalya Havalimanı’nda uyuşturucu madde yakalandı
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EDİNİLEN bilgiye göre, polis ekipleri İran uyruklu bir şüphelinin Hakkari’den Ankara aktarmalı olarak Antalya’ya uyuşturucu madde getireceği bilgisini edindi.
Havalimanına gelen V.M.’nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 5 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan V.M., işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.

#Hakkari #Antalya Havalimanı #uyuşturucu madde
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