Antalya Havalimanı’nda uyuşturucu madde yakalandı

EDİNİLEN bilgiye göre, polis ekipleri İran uyruklu bir şüphelinin Hakkari’den Ankara aktarmalı olarak Antalya’ya uyuşturucu madde getireceği bilgisini edindi.

Havalimanına gelen V.M.’nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 5 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan V.M., işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.