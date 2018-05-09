Antalya gecekondu yangını ucuz atlatıldı

YANGIN, Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi 6358 Sokak'ta Turan ve Emine Yaka çiftine ait gecekonduda saat 08.00 sıralarında çıktı. Gecekondudan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Tamamı yanan gecekondu kullanılmaz hale gelirken, polis yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı. Gecekondu sahibi Turan ve Emine Yaka çiftinin 6 torunlarıyla birlikte evde oturduğu ortaya çıktı. Öte yandan yangın anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Uzaktan çekilen görüntülerde alevlerin yükseldiği ve dumanların çıktığı görülüyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.