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Antalya gecekondu yangını ucuz atlatıldı

Antalya'nın Kepez İlçesi’nde sabah saatlerinde çıkan yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangın anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. 

Antalya gecekondu yangını ucuz atlatıldı

Antalya'nın Kepez İlçesi’nde sabah saatlerinde çıkan yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangın anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. 

09 Mayıs 2018 Çarşamba 14:32
Antalya gecekondu yangını ucuz atlatıldı
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YANGIN, Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi 6358 Sokak'ta Turan ve Emine Yaka çiftine ait gecekonduda saat 08.00 sıralarında çıktı. Gecekondudan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Tamamı yanan gecekondu kullanılmaz hale gelirken, polis yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı. Gecekondu sahibi Turan ve Emine Yaka çiftinin 6 torunlarıyla birlikte evde oturduğu ortaya çıktı. Öte yandan yangın anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Uzaktan çekilen görüntülerde alevlerin yükseldiği ve dumanların çıktığı görülüyor. 

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AntalyaKepezYangın
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