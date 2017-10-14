Antalya falezlerinde bir feci ölüm daha!

EDİNİLEN bilgiye göre, Atatürk Parkı Cam Piramit arkasındaki falezler üzerinde saat 17.30 sırasında manzara izleyen vatandaşlar, zemindeki makilik alanda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Vatandaşlar hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, Konyaaltı Beach Park içinden bölgeye geldi. Şahsın düştüğü yerin makilik ve ağaçlık olması nedeniyle ekipler ulaşmakta zorluk çekti. İtfaiye benzinli testere ile dal ve makileri keserek ekiplere yol açtı. Düşen kişinin yanına ulaşan 112 sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından 66 yaşındaki Veysel Ülker'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.