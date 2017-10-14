Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106226
ALTIN
152.212
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8278
EURO
4.2966
Alzaymıra niyet diş çürüklerine kısmet!
Alzaymıra niyet diş çürüklerine kısmet!
Facebook yemek siparişi almaya başlıyor
Facebook yemek siparişi almaya başlıyor
14 Ekim 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
14 Ekim Günlük Burç Yorumu
banner468

Antalya falezlerinde bir feci ölüm daha!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Beach Park falezlerde erkek cesedi bulundu. Ormanlık alandaki cesede itfaiyenin benzinli testere ile açtığı yoldan ulaşıldı

Antalya falezlerinde bir feci ölüm daha!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Beach Park falezlerde erkek cesedi bulundu. Ormanlık alandaki cesede itfaiyenin benzinli testere ile açtığı yoldan ulaşıldı

14 Ekim 2017 Cumartesi 09:32
Antalya falezlerinde bir feci ölüm daha!
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, Atatürk Parkı Cam Piramit arkasındaki falezler üzerinde saat 17.30 sırasında manzara izleyen vatandaşlar, zemindeki makilik alanda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Vatandaşlar hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, Konyaaltı Beach Park içinden bölgeye geldi. Şahsın düştüğü yerin makilik ve ağaçlık olması nedeniyle ekipler ulaşmakta zorluk çekti. İtfaiye benzinli testere ile dal ve makileri keserek ekiplere yol açtı. Düşen kişinin yanına ulaşan 112 sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından 66 yaşındaki Veysel Ülker'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AntalyaMuratpaşaI Konyaaltı Beach ParkFalezler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da büyük uyuşturucu operasyonu!
Alanya'da büyük uyuşturucu operasyonu!
Komşuda zincirleme kaza
Komşuda zincirleme kaza
Bir günde 563 sürücüye 108 bin 733 TL ceza
Bir günde 563 sürücüye 108 bin 733 TL ceza

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim