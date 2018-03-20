Antalya falezlerde intihar girişimi

OLAY, 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki Yavuz Özcan Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 çocuk annesi M.A., eşi Cemil A.’dan (31) kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma kararı aldı. M.A.’nın kararı eşiyle paylaşmasının ardından sinirlenen Cemil A., evden çıkıp intihar etmek için falezlere geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin ikna etmeye çalıştığı Cemil A., eşinin gelmesi durumunda intihardan vazgeçeceğini söyledi. Bunun üzerine polis, M.A.’yı arayarak durumu bildirdi.
Gazetecilerle konuştuğunu görünce çılgına döndü
Kısa süre sonra eşinin olduğu bölgeye gelen M.A., eşini ikna etmek için uzun süre dil döktü. M.A.'nın, ‘Yemek bile yedirmedim çocuklara. Çocuklar aç aç bekliyor, yazık günah değil mi? Yetmedi mi bu çocukların çektiği’ sözlerine aldırış etmeyen koca, karısının gazetecilerle konuştuğunu görünce çılgına döndü. ‘Konuşma onlarla, bana dön’ diyen Cemil A.’yı karısı ise 'Polis onlar polis. Sana bakıyorum' diyerek sakinleştirdi.
Bir müddet sonra intihardan vazgeçen Cemil A., eşiyle birlikte ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.