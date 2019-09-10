Antalya Emniyetinden okullar çevresinde denetim

2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Antalya Emniyet Müdürlüğü görevlileri kent merkezindeki birinci ve ikinci öncelik derecesi bulunan 48 okulda denetimlerini sıklaştırdı. Güvenli Okullar Projesi çerçevesinde yürütülen çalışmada 48 okulda 46 polis,267 okulda 374 personel güvenli eğitim koordinasyon görevlisi olmak üzere toplam 315 okulda, 420 personel ile 121 ekibin görevlendirildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen bugünkü denetimlere, narkotik, yunus timler, trafik, asayiş ekiplerinin katılımıyla Kepez ilçesindeki Avni Çöllü Ortaokulu çevresinde ve önünde denetim yapıldı. Ekipler, internet cafe, cafe, şüpheli şahıslar, servis diğer işletmelerde denetim gerçekleştirdi. Denetimler hakkında açıklama yapan Çocuk Şube Müdürü Mehmet Tatar, sorumluluk bölgelerindeki okullar ve çevresindeki terör, asayiş, narkotik, trafik konulardaki öncelik dereceleri ile sosyal ekonomik kültürel ve siyasal olayları göz önünde bulundurularak okulların öncelik derecelerine göre ayrıldığını belirtti Kent merkezindeki birinci ve ikinci dereceli 48 okulda 46 personelin görevlendirildiğini aktaran Tatar, “267 okulda 374 personel Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi olmak üzere toplam 315 okulumuzda 420 personelimiz ile 121 ekibimiz görevlendirildi. Eğitim ve öğretim döneminde öğrencilerin zararlı etkilerden uzak tutulması, yeni eğitim ve öğretim döneminde okulların ve çevrelerinin güvenli ortamlar haline getirilmesi amacıyla öncelik dereceli okullar ve çevresinde denetim uygulamaları başlatıldı.Bugünde servis, cafeler, internet cafeleri şüpheli şahıs ve diğer işletmelerde denetim yaptık”dedi.



"Toplantı ve seminerler yapılacak"

Okul zamanı dışarıda olan öğrencilerin yeniden okula kazandırılması için aileleriyle görüşmeler yapıldığını dile getiren Mehmet Tatar,“ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yapılan çalışmalar neticesinde öncelik dereceli okullarda emniyet müdürlüğümüzün çeşitli birimlerinde görevli personel tarafından eğitim öğretim dönemi içerisinde seminer verilmesi planlandı. Okul Kolluk Görevlileri ve Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri, okul idaresi ve okul aile birliğiyle bir araya gelerek zaman zaman toplantılar yapacak.”ifadelerine yer verdi.