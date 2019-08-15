Antalya'dan gidip dehşet saçtı: 1 ölü
Isparta’nın Yalvaç ilçesinde damat tartıştığı dini nikahlı eşi ve babası ile aralarındaki sorunun halledilmesi için devreye giren köy muhtarını öldürdü
ASAYİŞ 15.08.2019, 21:21 Enes Subaşı
EDİNİLEN bilgiye göre olay, bugün saat 17.45 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Antalya’da yaşayan R.D., tartıştığı eşi ve kayınpederi ile konuşmak üzere köye geldi. Konuşmak için Köy Muhtarı Ayşe Adıgüzel’den de yardım isteyen R.D., köyde görüşmek üzere eşi A.A. ve O.A.’nın yanına gitti. Konuşma sırasında aralarında tartışma çıkan grupta, damat R.D., eşi A.A., kayın pederi O.A. ve köy muhtarı Ayşe Adıgüzel’i vurdu.
Olayın ardından damat R.D.’nin bölgeden kaçarak uzaklaştığı öğrenildi.
Günün Anketi Tümü