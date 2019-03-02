Antalya'dan dönen taraftar otobüsü kaza yaptı: 2 ölü

SÜPER Lig'de dün oynanan Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçını takip etmek için Başkent'ten Antalya'ya giden Ankaragüçlü taraftarları taşıyan otobüs, 4-2'lik Ankaragücü galibiyetinin ardından dönüş yolunda kaza yaptı.

İKİ TARAFTAR ÖLDÜ VE 23'Ü YARALI

İHA ve DHA'da yer alan habere göre Afyonkarahisar yakınlarında meydana gelen kazada, biri 15, diğeri ise 17 yaşında olduğu öğrenilen iki taraftar yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 23 taraftar ise çevre illerdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Acı olay, Ankaragücü'nün resmi internet sitesinden yapılan paylaşımla öğrenildi.

ANKARAGÜCÜ: "YASTAYIZ"

Yapılan paylaşımda, "Sonu böyle olmamalıydı... Başımız sağolsun. YASTAYIZ!" cümlesi yer aldı. Kazayla ilgili ayrıntılar geliyor...

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2019, 09:45