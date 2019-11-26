Antalya'dan Alanya'ya gelmek üzere yola çıkan araç cayır cayır yandı
Antalya'dan Alanya'ya seyir halinde olan hafif ticari araç, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
ASAYİŞ 26.11.2019, 11:27
ANTALYA'DAN Alanya yönüne seyreden Bora Arat yönetimindeki 06 DP 1699 plakalı hafif ticari araç, Cırnık Köprüsü'ne geldiğinde saat 09.30 sıralarında motor bölümünden alevler yükseldi. Aracı durdurarak inen Arat, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahale ederek söndürdüğü araç kullanılmaz hale geldi. Polisin incelemesinden sonra araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
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