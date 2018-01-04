Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yemek yedikten sonra asla yapmamanız gereken 4 şey
Yemekten sonra asla bunu yapmayın!
Kırışıklıklara iyi gelecek öneriler
Kırışıklıklara iyi gelecek öneriler
Sağlıkta şiddetin önlenmesi için yeni düzenleme geliyor!
Sağlıkta şiddetin önlenmesi için yeni...
4 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
4 Ocak 2018 Yeni Alanya...

Antalya'daki şüpheli ölümün arkasından cinayet çıktı

Antalya'da evinde ölü bulunan 78 yaşındaki kişinin, eşi ve eşinin Suriye uyruklu sevgilisi tarafından boğularak öldürüldüğü tespit edildi

Antalya'daki şüpheli ölümün arkasından cinayet çıktı

Antalya'da evinde ölü bulunan 78 yaşındaki kişinin, eşi ve eşinin Suriye uyruklu sevgilisi tarafından boğularak öldürüldüğü tespit edildi

04 Ocak 2018 Perşembe 14:50
Antalya'daki şüpheli ölümün arkasından cinayet çıktı
banner404

ALINAN bilgiye göre, Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'nde yaşayan  Mustafa Ş. (78), 10 gün önce evinde ölü bulundu. Eşi Sıdıka Ş. (39) olay yerine  gelen polis ekiplerine, eşinin cinsel gücü artırıcı ilaç aldığını ve bu nedenle  ölmüş olabileceğini iddia etti.
Mustafa Ş'nin cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli  Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
 
Bu sırada eve gelen Mustafa Ş'nin oğulları İsa, Musa ve İsmail Ş,  babalarına ait 500 bin liradan fazla paranın kayıp olduğunu belirterek, babasının  ölümünün araştırılması için emniyete başvurdu.
 
Başvuru üzerine Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Antalya Asayiş Şube  Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Bu sırada cesede  yapılan otopsinin detaylı sonucunda Mustafa Ş'nin ağzının kapatılıp nefessiz  kaldığı ve bu nedenle hayatını kaybettiği belirlendi.
 
Polis ekipleri, Mustafa Ş'nin eşi Sıdıka Ş. ve bir süredir görüştüğünü  belirlediği Suriye uyruklu sevgilisi E.A'yı (19) gözaltına aldı. Şüpheli E.A'nın  evinde olayda kullandığı tespit edilen deri eldiven ele geçirildi.
 
Şüpheli Sıdıka Ş, polisteki ifadesinde, E.A'nın yönlendirmesi ile bir  eczaneden satın aldığı cinsel gücü arttırıcı hapı ezerek meyve suyuna katıp eşine  içirdiğini belirtti. Eşinin bu ilaç ile kalp krizi geçirip öleceğini tahmin  ettiklerini anlatan Sıdıka Ş, eşi bu şekilde ölmeyince E.A'nın gizlice eve  girdiğini ve eşini boğarak öldürdüğünü öne sürdü.
 
Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
 
Öte yandan, oğullarının kayıp olduğunu iddia ettiği 500 bin lira  parayla da Mustafa Ş'nin bir süre önce ev aldığı öğrenildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AntalyaSerikAkçaalan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pavyonda olduğunu söylediği kocası, sandığın içinden çıktı!
Pavyonda olduğunu söylediği kocası, sandığın içinden çıktı!
Manavgatlı Gazman oto hırsızlığından yakalandı
Manavgatlı Gazman oto hırsızlığından yakalandı
Alanya'da fuhuş çetesine şok baskın!
Alanya'da fuhuş çetesine şok baskın!

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim