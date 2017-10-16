Antalya'daki suç makineleri yakalandı

DÖŞEMEALTI'NDA geçen hafta içinde 19 evden hırsızlık yapılması üzerine gelen şikayetleri değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, inceleme başlattı. Ev sahiplerinin ifadesine başvuran ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin ilçede bir gazinoda eğlendiği yönünde ihbar aldı. Bölgede önlem alan ekipler yaptığı baskında, Ü.B., O.Ç. ve Y.E.K'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin gazinoda oturdukları sırada aralarında yaptıkları hırsızlıklarla ilgili konuştukları, yan masada konuşulanları duyan diğer bir müşterinin durumu polise haber verdiği belirtildi. Sağlık kontrolü sonrasında ifadelerine başvurulan şüphelilerin, ilçedeki 19 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.B. ve O.Ç. tutuklanırken, Y.E.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

