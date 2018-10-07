Antalya'daki kadın cinayetinde kahreden ayrıntı

Antalya’da bir kadın, birlikte yaşadığı ve ayrılmak istediği sevgilisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Ölüm olayında ortaya çıkan acı bir detay ise adeta yürekleri burktu

Antalya'daki kadın cinayetinde kahreden ayrıntı
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MURATPAŞA'DA Masözlük yaptığı öğrenilen 36 yaşındaki Ziynet Terzi, 3 gün önce sabah saatlerinde 7 yaşındaki oğlu M.C. ile bankadan para çekmek üzere evden çıkmıştı. İddiaya göre bu sırada kadının önü birlikte yaşadığı ve aralarında sorunlar bulunması nedeniyle ayrılmak istediğini söylediği E.Ç. tarafından kesildi. Aracından inen E.Ç. genç kadının üzerine tabancayla 3 el ateş etti. Ziynet Terzi olay yerinde, çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmişti. Bu vahim cinayette ortaya çıkan bir detay ise adeta yürekleri burktu. Sevgilisi tarafından çocuğunun gözü önünde vurulan Ziynet Terzi'nin 3 kurşuna hedef olduktan sonra, korkan oğlunu sakinleştirmek için ona su içirdiği ve sonrasında yere yığılarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Bu yürek burkan detay, olaya şahit olan vatandaşların yüreklerini sızlattı. 

OLAYIN GEÇMİŞİ: https://www.yenialanya.com/asayis/antalya-da-kadin-cinayeti-2-h339949.html

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