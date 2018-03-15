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Antalya'daki çevreci çiftin cinayetine tahliye kararı

Çevreci Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan Fatma Y. adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Eşi Ali Yamuç, 20 Eylül'de Alanya Cezaevi'nde kendini asarak yaşamına son vermişti

Antalya'daki çevreci çiftin cinayetine tahliye kararı

Çevreci Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan Fatma Y. adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Eşi Ali Yamuç, 20 Eylül'de Alanya Cezaevi'nde kendini asarak yaşamına son vermişti

15 Mart 2018 Perşembe 21:49
Antalya'daki çevreci çiftin cinayetine tahliye kararı
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FİNİKE'DE taş ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan Ali Ulvi (61) ve aynı yaştaki eşi Aysin Büyüknohutçu'nun, 9 Mayıs 2017 günü Kızılcık Yaylası'ndaki dağ evlerinde öldürülmesiyle ilgili aynı bölgede oturan Ali Yamuç, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Yamuç, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Elmalı Cezaevi'ne gönderildi. Yamuç'un eşi Fatma Y. de yardım ve yataklıktan tutuklandı. Ali Yamuç, bir süre sonra nakledildiği Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde 20 Eylül 2017 tarihinde intihar etti. Çevreci çift cinayetiyle ilgili 15 sayfalık iddianame, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Büyüknohutçu çiftinin 3 kızının şikayetçi olarak yer aldığı iddianamede, katil zanlısı Ali Yamuç'un eşi Fatma Y. tek şüpheli olarak gösterildi. 'Kasten öldürme', 'birden fazla kişiye karşı gece vakti konutta silahla yağma' suçlamalarının yöneltildiği iddianamede Fatma Y. için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.
İKİNCİ DURUŞMA YAPILDI
Davanın ikinci duruşması, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Fatma Y. bulunduğu Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılırken, Büyüknohutçu çiftinin kızları Emine ve Naciye Zeynep Büyükküpcü ile tarafların avukatları salonda hazır bulundu.
SAVCI TAHLİYE TALEP ETTİ
Duruşmada esas hakkında mütalaa veren savcı, sanığın üzerine atılı 'kasten öldürme ve yağma' suçlarından beraatına, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan cezalandırılmasına, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verilmesini istedi. Sanık Fatma Y. de cinayetleri kendisinin işlemediğini belirterek, tahliyesini talep etti. Sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı eksik hususların giderilmesi için erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
Çevreci Ali UlviAysin BüyüknohutçuTahliye
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