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Antalya'daki çevreci çiftin cinayetinde beraat

Finike’de çevreci Ali Ulvi-Aysin Büyüknohutçu çiftinin öldürülmesine ilişkin davanın tutuksuz sanığı Fatma Y. cinayet suçundan beraat etti

Antalya'daki çevreci çiftin cinayetinde beraat

Finike’de çevreci Ali Ulvi-Aysin Büyüknohutçu çiftinin öldürülmesine ilişkin davanın tutuksuz sanığı Fatma Y. cinayet suçundan beraat etti

17 Nisan 2018 Salı 23:21
Antalya'daki çevreci çiftin cinayetinde beraat
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FİNİKE’DE Alacadağ mevkiindeki taş ve mermer ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan Ali Ulvi (61) ve aynı yaştaki eşi Aysin Büyüknohutçu, 9 Mayıs 2017 günü Kızılcık Yaylası'ndaki dağ evlerinde öldürüldü. Cinayetle ilgili katil zanlısı Ali Yamuç ve bir hafta sonra da eşi Fatma Y. tutuklandı. Bir süre önce katil zanlısı Ali Yamuç Alanya cezaevinde intihar etti. Cinayet davasının geçen ay yapılan ikinci duruşmasında ise Ali Yamuç’un tutuklu eşi Fatma Y., adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmaya tutuksuz sanık Fatma Y. ile taraf avukatları katıldı. Son sözü sorulan Fatma Y., "Benim tek suçum, eşimin böyle bir olaya karışmış olmasıdır. Mahkemeye bildiğim her şeyi anlattım. Bu olayla ilgili herhangi bir suçum yoktur, beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı. Fatma Y., 'kasten öldürme' ve 'birden fazla kişiye karşı gece vakti konutta silahla yağma' suçundan beraat etti. Fatma Y. hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan' savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Mahkeme ayrıca, görgü tanıklarının, Ali Yamuç'un cinayetlerden önce maden ocağı sahibi olduğu iddia edilen kişiye ait siyah ciple dolaştığı ve bu kişiyle görüştüğü, bundan dolayı olayda azmettirilmiş olabileceğine yönelik ifadeler üzerine, adı geçen kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Ulvi-Aysin BüyüknohutçuFinikeFatmaCinayet
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