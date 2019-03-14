Antalya'daki Asım Bayram cinayetinde yeni gelişme!

TÜRKİYE Asım Bayram cinayetini konuşuyor! Müge Anlı'da aranan 49'uncu günün sonunda Antalya'nın Kepez ilçesinde bir piknik alanda beyaz poşete sarılı ve 9 yerinden parçalara ayrılmış bir şekilde cesedi bulundu. Kan donduran cinayetin ardından Asım Bayram'ın katil zanlıları Medeni Öztaş, Murat Güneş kıskıvrak yakalandı. Yapılan operasyonda zanlıların evinde delliller de ele geçirildi. Canlı yayında ise, Ferluga Hanım gözaltına alınarak Antalya Cinayet Masası'na gönderildi.

ASIM BAYRAM'IN ARABASI BULUNDU!

Asım Bayram'ın kaybolduğu gün 22 Ocak'ta buluşmaya gittiği araba da kaybolmuştu. Gelen son dakika bilgisine göre, Asım Bayram'ın arabası Antalya'da bir hurdacı da bulundu. Katil zanlıların aracı paramparça edip 2 bin TL karşılığında hurdaya verdikleri ortaya çıktı. Hurdacıda bulunan araç polis tarafından didik didik aranıp delil toplandı.

ASIM BAYRAM'IN PARA DOLU ÇANTASI HALA ORTADA YOK!

Yapılan arama çalışmalarında katil zanlıların evinde kasa boş çıktı ve Asım Bayram'ın para dolu çantası hala bulunamadı.

GÖZALTI SAYISI 9'A YÜKSELDİ!

Her satırı kan donduran Asım Bayram cinayetinde gözaltı sayısının 9'a yükseldiği ortaya çıktı.

ASIM BAYRAM NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Antalya'da ormanlık alanda 9 parçaya ayrılmış halde bulunan cesedin 47 gündür kayıp olan iş adamı Asım Bayram'a ait olduğu ortaya çıktı. Ailesi Bayram'ı katıldıkları bir televizyon programı aracılığıyla arıyordu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'ndeki ormanlık arazide ceset olabileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgede koku yayılan alanda yapılan aramada, 9 parçaya ayrıldıktan sonra gömülmüş bir ceset bulundu. Ceset, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Asım Bayram'ın kızı Necla Uçar, babasının cenazesinin olduğunu belirledi.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2019, 10:50