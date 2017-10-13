Antalya'da ziynet çetesi yakalandı

ANTALYA'NIN Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde 3 evden hırsızlık olayı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Olayların meydana geldiği mahallelerde onlarca kamera görüntüsünü inceleyen polis, şüphelilerin çok sayıda suçtan kaydı bulunan S.C. ve eşi N.C. olduğunu, ayrıca yanlarında S.C.'nin baldızı G.Ö.'nün olduğunu ortaya çıkardı. Eskişehir'de otomobil kiralayıp Antalya'ya geldiği belirtilen şüphelilerin kaldığı adresi tespit eden polis, operasyonla gözaltına aldı. Birçok ilde hırsızlık olayına karışan şüphelilerin, aile görüntüsü verdikleri, bu sayede dikkati çekmeden girdikleri apartmanlarda hırsızlık yaptıkları belirtildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.