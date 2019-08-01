Antalya'da zirai ilaç bayisine kaçak içki baskını

GÜZELYURT Mahallesi Serik Caddesi'ndeki zirai ilaç bayisinde kaçak alkollü içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri baskın yaptı. İşyerinde yapılan aramada kaçak olduğu değerlendirilen 8 litre kaçak içki, 15 litre etil alkol, içki yapımında kullanılan anason ele geçirildi. Olayla ilgili işyeri sahibi H.K. hakkında "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçundan işlem yapıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.