Antalya'da yürekler ağza geldi! Seyir halindeki midibüs yandı

OLAY, saat 01.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Satılmış Temizgül, kullandığı 07 MCR 62 plakalı servis midibüsüyle gece saatlerinde personel dağıtımı yaptı. İşi biten Temizgül evine gitmek için seyir halindeyken, aracın sol kısmından duman çıktığını gördü. Aracı yolun sağına çeken Temizgül durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada alev alan midibüse, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Ekipler hızla müdahale ederek alevlerin tüm araca yayılmasını engelledi. Söndürülen araçta maddi hasar oluşurken, yangın sırasında yolcu bulunmaması olası faciayı önledi. Yanan araç çekici yardımıyla çekildi.