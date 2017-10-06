Antalya'da yumruklanan kasiyer özür kabul etmeyecek

GENÇ kız, saldırganın özrünü kabul etmeyeceğini belirtti.

Edinilen bilgiye göre, Antalya’da bir zincir markette çalışan 21 yaşındaki Gülçin Özçelik, geçtiğimizi salı günü akşam saat 20.30 sırasında tacize uğrayarak darp edildi. Şahsın serbest bırakıldığını söyleyen genç kız, korku içinde yaşadığını belirtti.

Yaşadıklarını anlatan Özçelik, kendisini darp eden Mikail V.K.’nın markete geldiğini ve alışverişini yaptıktan sonra kendisini rahatsız ederek çıkıp gittiğini hatırlattı. Aynı kişinin marketin kapanmasına 5 dakika kala geri geldiğini anlatan Özçelik, "Ben de tam kapıya kilitlemek için gidiyordum. O kişi de içeri girip bana bir şey almayı unuttuğunu söyledi. Ben de ne almayı unuttuğunu sordum. Bana arkamdan yürüyerek, ‘seni almayı unuttum’ dedi. Söylediğini almadan kasaya geçtim. Aldıklarını kasan geçtim. Para üstünü verirken bana, ’yaka kartınız neden yok, isminiz nedir?’ diye sordu. Prosedür gereği takılmadığını söyledim. İsmimi sormaya devam edince kendisini ilgilendirmeyeceğini söyledim. Sinirlenerek bana, ‘alt tarafı ismini sordum’ dedi. Yüksek sesle konuşunca alkollü olduğunu anladım. İsmimi söylemeyince küfürler etmeye başladı. Düzgün konuşmasını söyledim" dedi.

"Tokat attı"

Mikail V.K.’nın kasanın önünden elini kaldırınca geriye doğru gittiğini dile getiren Gülçin Özçelik, "Daha da sinirlendi. Benim olduğum alana gelerek reyonları devirdi, yaklaşmaması için sandalyeyi üzerine doğru sürdüm. Sandalyeyi kenara atıp, sol yanağıma tokat vurdu. Eliyle beni geriye doğru savurdu, kafama vurdu. Esnaf ve çalışanlar araya girerek şahsı uzaklaştırdı. Polis çağırdık, gerekli şikayette bulunduk. Ama olayın sabahında şahıs serbest bırakıldı" ifadelerine yer verdi.

"Engelli bir bireyin yapması daha üzücü"

Şahsın dışarıda olmasının kendisinde korku oluşturduğunu ifade eden Özçelik, "Şahıs, benden özür dilemeye çalışıyor. Çalıştığım yere gitmiş. Ailemden özür dilemek istiyor. Tekrar karşıma çıkmasından korkuyorum. Zor süreç geçiriyorum. Psikolojik olarak fazla etkilendi. Tek başıma dışarı çıkamaz oldum, yakınımda olabilir. Korkuyorum. Koruma talep ettim. Bana bunu yapanın engelli bir birey olması daha bir üzücü. Daha duyarlı olmaları gerekirken böyle bir davranışta bulunması, beni daha da üzdü. Affedilebilir durum yok. Özrünü de kabul etmeyeceğiz. Adli olarak ne gerekirse yapacağım. Asla vazgeçmeyeceğim" diye konuştu.

"Tutuklanmalıydı"

Darp edilmesine rağmen şahsın hemen bırakıldığını belirten Özçelik, "İstanbul’da kaldırımda yürüyen bir kadın yumrukla darp edilmişti ve bunu yapan kişi tutuklandı. Beni darp eden kişinin serbest bırakılması beni üzdü. Yetkili merciler tarafından gereğinin yapılmasını istiyorum" dedi.

Raporlu olduğunu ve işe dönse de içinde bir korku olacağını kaydeden Gülçin Özçelik, polis koruması talep edeceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Özçelik’in darp ediliş anı marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Asatspor saldırgan Mikail V.K.’nın kulüple ilişiğini kesti.