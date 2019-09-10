Antalya'da yol uygulamasında 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Döşemealtı kontrol noktasında yol kontrolü yapıldı. Uygulama sırasında kontrollü olarak durdurulan ve içinde 5 şüpheli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramalarda 20 kilo skunk (esrar) maddesi ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslara “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak” suçundan işlem yapıldı. İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, uyuşturucu maddeye el konuldu.