Antalya'da yaya üstgeçidindeki asansörün kapısı çalındı

Antalya'da bir yaya üstgeçidindeki asansörün kapısı kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından alındı.

Antalya'da yaya üstgeçidindeki asansörün kapısı çalındı
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OLAY, gece saatlerinde Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerindeki yaya üstgeçidinde yaşandı. Düdenbaşı ile Yeşildere mahallelerini birbirine bağlayan yaya üstgeçidindeki asansörün kapısının bir kişi tarafından sökülmeye çalışıldığını görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, uzun zamandır çalışmayan asansörün Düdenbaşı Mahallesi tarafındaki kapısının yerinde olmadığını gördü. Ekipler, görgü tanıklarının verdiği eşkâl doğrultusunda şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Asansörün Yeşildere Mahallesi tarafındaki kapısı ise daha önce çalınmıştı.

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