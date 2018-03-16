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Antalya'da yaşlı adamın şüpheli ölümü

Antalya’da her sabah komşularına çorba siparişi veren yaşlı adam, bu sabah evine giren komşuları tarafından evinde ölü bulundu

Antalya'da yaşlı adamın şüpheli ölümü

Antalya’da her sabah komşularına çorba siparişi veren yaşlı adam, bu sabah evine giren komşuları tarafından evinde ölü bulundu

16 Mart 2018 Cuma 21:38
Antalya'da yaşlı adamın şüpheli ölümü
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EDİNİLEN bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2310 Sokak'taki bir apartmanın 4. katında yaşayan emekli Necati Hakan'ın (71), her sabah apartman yöneticisi ve komşulara sipariş verdiği çorbayı istememesinden şüphelenen komşular, eve girdi. Yaşlı adamı oturma odasındaki koltukta hareketsiz şekilde gören apartman sakinleri durumu 122 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri Hakan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ise şahsın evinde araştırma yapıp komşularının ifadesine başvurdu.
 
Eşinden daha önce ayrıldığı öğrenilen 2 çocuk babası yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
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