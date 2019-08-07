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Antalya'da yaşlı adamı ölüm sokakta yakaladı

Antalya’da 56 yaşındaki adam sokak ortasında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

ASAYİŞ 07.08.2019, 11:08 Melike Temir
Antalya'da yaşlı adamı ölüm sokakta yakaladı
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EDİNİLEN bilgiye göre olay, saat 09.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 45 Sokak üzerindeki metruk bir binanın önünde meydana geldi. İnşaat işiyle uğraştığı öğrenilen 56 yaşındaki Davut Çelebi, sabah saatlerinde sokakta yürüdüğü esnada fenalaştı. Elindeki telefonu ve 10 lirasını bir bina girişine bırakıp dinlenen Çelebi, bir süre sonra yeniden yürümeye başladı. Yaklaşık 20 metre gittikten sonra metruk bir binanın altında yere yığılan Çelebi’yi görenler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen Davut Çelebi hayatını kaybetti. Çelebi’nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. 

#Antalya #muratpaşa #Ölüm #Davut Çeleb
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