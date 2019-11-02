Antalya'da yaşlı adam tuvalette ölü bulundu

OLAY, dün saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki bir AVM'nin tuvaletinde meydana geldi. Tuvalete giren vatandaşlar, kabin içinde hareketsiz halde yatan bir kişi olduğunu görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Turgut Kocakaya olduğu anlaşılan kişinin, yaşamını yitirdiği belirlendi. Kalp krizi sonrasında yaşamını yitirdiği değerlendirilen Kocakaya'nın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.