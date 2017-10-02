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Antalya'da yaşanan iğrenç olayda flaş karar!

Antalya'nın Serik İlçesi'nde 12 yaşındaki kız çocuğuna elle dokunarak taciz ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan 22 yaşındaki Emrah Arslan, duruşmada kızın taytının kumaşına bakmak için baldırına dokunduğunu ve pişman olduğunu söyledi. Mahkeme, sanığı 'cinsel sarkıntılık'tan 5 yıl hapisle cezalandırdı

Antalya'da yaşanan iğrenç olayda flaş karar!

Antalya'nın Serik İlçesi'nde 12 yaşındaki kız çocuğuna elle dokunarak taciz ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan 22 yaşındaki Emrah Arslan, duruşmada kızın taytının kumaşına bakmak için baldırına dokunduğunu ve pişman olduğunu söyledi. Mahkeme, sanığı 'cinsel sarkıntılık'tan 5 yıl hapisle cezalandırdı

02 Ekim 2017 Pazartesi 12:20
Antalya'da yaşanan iğrenç olayda flaş karar!
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GEÇEN mayıs ayında Serik'te 12 yaşındaki M.Y.'ye sokakta cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sanık Emrah Arslan'ın yargılandığı davaya Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada tarafların avukatları hazır bulunurken, sanık Emrah Arslan ise tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevi'nden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katıldı. Duruşmada mütalaa veren savcı, sanığın çocuğa cinsel sarkıntılık suçundan cezalandırılmasını, indirim hükümlerinin uygulanmamasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.
 
Sanık Emrah Arslan ise pişman olduğunu belirterek, eylemi suç işlemek kastıyla gerçekleştirmediğini anlattı. M.Y.'nin taytının kumaşına bakmak için baldırına dokunduğunu kaydeden Arslan, "Böyle bir olay gerçekleştiği için mahkemenizden ve mağdurun ailesinden çok özür diliyorum. Pişmanım, beraatımı talep ediyorum" dedi.
 
Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanığı 'çocuğa cinsel sarkıntılık' suçundan 5 yıl hapisle cezalandırarak, indirim uygulamadı ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaSerikTacizCinsel Sarkıntılık
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