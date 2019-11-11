Antalya'da yasa dışı köpek dövüşüne baskın

EDİNİLEN bilgiye göre, Korkuteli’ne bağlı Çomaklı Mahallesinde, köpek dövüşü düzenlendiği ihbarını alan Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. 9 araçla olay yerine gelen yaklaşık 27 kişinin köpek dövüşü izlediği alana operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri dövüşleri durdururken Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce köpeklerin sahiplerinin de aralarında bulunduğu 27 kişiye Kabahatler Kanunu’na göre 20 bin 871 TL para cezası kesildiği bildirildi.

