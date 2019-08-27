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Antalya'da yangın çıkan gecekondu çöktü

Antalya'da, boş gecekondu henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında çökerek kullanılamaz hale geldi.

ASAYİŞ 27.08.2019, 12:38 Melike Temir
Antalya'da yangın çıkan gecekondu çöktü
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YANGIN, saat 07.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde boş olan gecekonduda çıktı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri alevlere müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonunda kontrol altına alınan yangında gecekondu çökerek kullanılamaz hale geldi. Polis, inceleme başlattı.



 

 

#Antalya #Yangın #gecekondu
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